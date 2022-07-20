محافظ الفيوم يهنئ القيادات بذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

شعب وقيادات محافظة الفيوم

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".

القيادة الوطنية الصادقة

وأضاف "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري وقواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".

الأعياد الوطنية

وقال: " أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".