محافظ الفيوم يهنئ القيادات بذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة

محافظ الفيوم يهنئ القيادات بذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
شعب وقيادات محافظة الفيوم
وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".
القيادة الوطنية الصادقة
وأضاف "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".
محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان
كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري وقواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".
الأعياد الوطنية
وقال: " أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".