وزيرة التجارة والصناعة ونظيرتها الصربية تبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

الاقتصاد
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نيفين جامع: 79.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى

 

فرص للشراكة بين القطاع الخاص بمصر وصربيا فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

فى إطار زيارتها الحالية  لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التقت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السيدة/ تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاستصال المؤسسي.

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وقالت الوزيرة أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لا سيما فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعى وإنشاء المناطق اللوجيستية بالاضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت جامع إلى ان اللقاء اكد اهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين، فضلًا عن تفعيل دور مجلس الاعمال الصربي المشترك وبما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

ونوهت الوزيرة ان معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والاسمدة والتبغ والآلات والاجهزة الكهربائية.

واشارت جامع إلى امكانية الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول شرق وجنوب قارة اوروبا، لافتةً إلى ان هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي ايثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.

واوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان دولة صربيا تشارك  في السوق المصري في مشروعات يبلغ رأسمالها 47 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

هذا ووجهت جامع الدعوة لنظيرتها الصربية لزيارة مصر خلال انعقاد معرض تراثنا، وتخصيص جناح  لدولة صربيا بالمعرض.

ومن جانبها اكدت  تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية حرص بلادها على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى اهم الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط ومحور تجاري هام لاسواق دول القارة الافريقية، مشيرةً إلى اهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين وكذا الاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وصربيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين.

التبادل التجاري مصر وصربيا فرص للشراكة القطاع الخاص وزيرة التجارة والصناعة
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