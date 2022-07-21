تعرف على إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

تراجعت أفلام موسم عيد الأضحى تدريجيا بعد مرو عيد الأضحى المبارك وايضا إنتهاء إجازات العمال والموظفين مما أدى لهذا التراجع وحصاد الأفلام لهذا الأسبوع بلغت ال 45 مليون جنيه مصري وذلك بترتيب ثابت فظل فيلم كيرة والجن هو الفيلم الأول في موسم عيد الأضحى المبارك ويليه في القائمة فيلم بحبك الرومانسي ثم فيلم عمهم الكوميدي وذلك حسب ما يحبه المشاهد من أنواع الأفلام.

تحقيق إيرادات الأفلام أمس الثلاثاء

حقق الفيلم الأول كيرة والجن للنجم كريم عبد العزيز وشاركه في البطولة الفنان أحمد عز مبلغ مليونا و700 آلاف و547 جنيها .

وحقق الفيلم الثاني بحبك للنجم تامر حسني وشاركته في البطولة الفنانة هنا الزاهد ومجموعة من الفنانين مبلغ مليونا و13 الف و474 جنيها.

وحقق الفيلم الثالث عمهم للفنان محمد إمام وشاركه مجموعة من الفنانين العظام مبلغ 802 ألفا و84 جنيها.

إجمالي مبلغ إيرادات الأفلام

وبذلك تم تحقيق مبلغ 47 ملايين و403 ألفا و985 جنيهات بعد أن تعالت الإيرادات في عيد الأضحى المبارك حين بداية الموسم لهذه الأفلام مما دل على نجاحها وإعجاب الجمهور بها وإجتهاد الفنانين والمشرفين على الأفلام لإنتاجها بهذه الجودة.



نبذة عن أفلام عيد الأضحى تدريجيا

فيلم كيرة والجن يحكي عن حادثة دنشواي والحالة الذي مر بها الشارع المصري حتى الوصول إلى الإنتصار في ثورة 1919م ومدى التضحية والخسائر الذي مر بها كل من المصريين المناضلين حينها والذي شارك به كريم عبد العزيز " أحمد عبد الحي كيرة" والفنان أحمد عز " عبد القادر الجن " المشاركين في المقاومة ضد الإنجليز وايضا لديهم صحبة من الفنانين وأبرزهم الفنانة هند صبري الذي جسدت دور " دولت غوبريال " والفنان القدير سيد رجب والفنان للشاب أحمد مالك والفنان محمد عبد العظيم والفنان علي قاسم والفنان سلوى عثمان وجميعهم أبدعوا في أدوارهم مما أدى لنجاح الفيلم وهو من إخراج مروان حامد نجل المخرج والكاتب القدير وحيد حامد وتأليف أحمد مراد.

فيلم بحبك

جاء فيلم بحبك الثاني والذي نال إعجاب الجمهور والمحبين للفنان تامر حسني ويحكي فيلم بحبك عن شاب يحب فتاة وعند الزفاف تفر منه ولا يعلم السبب ويحزن كثيرا ثم يعيش حياته مجددا ليقابل فتاة أحلامه وقبل زواجه منها تظهر حبيبته لتصارحه بمرضها ليصعب عليه الإختيار وهنا يظهر الفنان مدى المعاناة والحيرة بين صدق التعبير عن الإنسانية والإخلاص وبين فتاة أحلامه وشارك في البطولة الفنانة هنا الزاهد والفنانة هدى المفتي ومجموعة من الفنانين وأبرزهم الفنان حمدي المرغني وكل منهم أدى دوره بصورة ناجحة والفيلم لمحبي القصص الرومانسية.



فيلم عمهم

هو فيلم كوميدي لمحبي الضحك والكوميديا وتدور أحداث الفيلم لشاب يدعى " سلطان " وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي وينحرفوا معا لطريق تزوير الأموال وتظهر معاناة الفساد منذ بداية تزوير الأموال حتى يلقوا مصيرهم النهائي وهو العقاب وكان الفيلم من بطولة الفنان محمد إمام والفنان محمد ثروت ومجموعة من نجوم الكوميديا.

مقارنة إيرادات الأفلام يوم الإثنين ثالث أيام عيد الأضحى وأمس الإثنين الأسبوع الحالي 18/7/2022



حقق النجم محمد إمام، أعلى إيراد يومي لفيلمه "عمهم"، الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن المنافسة أعلى إيرادات شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022.

ووصلت إيرادات فيلم "عمهم" في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى 4.30 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 12.8 مليون جنيه في 5 أيام عرض.

وفيلم "عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، "عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، محمد ثروت، باسم سمرة، وأحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إيرادات فيلم كيرة والجن

حافظ فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، على صدارة قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، حيث حقق ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و646 ألف جنيه، من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات والتي وصلت لـ 16 مليون 455 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ونجح فيلم «كيرة والجن» في الاحتفاظ بالمركز الأول لقائمة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 30 يونيو الماضي، حيث حقق 5 ملايين جنيه في أول أيام العيد حسب بيان غرفة صناعة السينما، بينما حقق في ثاني أيام العيد 7 ملايين و25 ألف جنيه.

إيرادات فيلم بحبك

جاء فيلم بحبك بطولة وإخراج تامر حسني في المركز الثاني بإيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، محققا 4 ملايين و761 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي في المركز الثالث بـ 4 ملايين و30 ألف جنيه.

ما وراء إرتداء الكمامة للفنان كريم عبد العزيز أثناء الفيلم



كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن سبب إرتداءه الكمامة خلال أحداث فيلم "كيرة والجن"، مؤكدًا أنه كان يوجد في العصر الحقيقي لـ رواية 1919 مرض منتشر يمسى الإنفلونزا الإسبانية، وإرتداء الكمامة في ذلك الوقت كان من أهم الطرق للوقاية من ذلك المرض، وهناك تشابه كبير بين أحداث الرواية و التوقيت الذي تم تصوير أحداث الفيلم خلاله، بعد انتشار فيروس كورونا في 2020، وتابع كريم عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية له: "عمري ما هنسى كورونا، وأثناء تصوير كيرة والجن، في العصر اللي بنى فيه أحمد مراد، رواية 1919، كان في حاجة اسمها الإنفلونزا الإسباني، فكان فيه كمامات قماش بتاعة 1919، والكرو كانوا لابسين كمامات بتاعة 2020، دي صورة فوتوغرافية لن أنساها اللي بيصوروا لابسين كمامات 2020 وإحنا لابسين كمامات 1919، ده شغل تاريخ".