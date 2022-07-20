البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 على ارتفاع جماعي للمؤشرات  وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه.

 

 مؤشرات البورصة المصرية:
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1644 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 

100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2580 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية
 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بالبورصة المصرية اليوم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

وكان مؤشرات البورصة المصرية أنهت  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جماعية، وربح رأسمالها السوقي قيمة 8.6 مليار جنيه موصلا مكاسبة للجلسة الثالثه على التوالي.

البورصات العالمية تترقب رفع اسعار الفائدة:
وتشهد البورصات العالمية حالة من الترقب لرفع البنوك المركزية اسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم منهم المركزي الاوروبي والفيدر إلى الامريكي.

وأغلق المؤشر  للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع يوم الأربعاء بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأمريكية.

وقفز المؤشر نيكي 2.67 بالمئة إلى 27680.26 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 مايو أيار. وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو حزيران.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.29 بالمئة إلى 1946.44 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الليلة الماضية مع انضمام المزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في الإعلان عن نتائج فاقت التوقعات.

وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا فزاد سهم طوكيو إلكترون 4.88 بالمئة وسهم أدفانتيست 4.71 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 بالمئة كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 بالمئة

بينما شهدت الأسهم الأوروبية تداولات قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع يوم الأربعاء مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف في الموعد المقرر، في حين انصب اهتمام الأسواق على يلقيها كلمة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية

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