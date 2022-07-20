آخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا.. الرابط والخطوات

اخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا، تعتبر من الوسوم التي تهم كثير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية التقديم عبر الانترنت حسب مجموع الطلاب.

ويتاح للطلاب تسجيل رغباتهم التعليمية على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، اخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، كما يلي:

اخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2022

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تقديم طلاب الشهادة الإعدادية للصف الأول الثانوي من خلال موقع رسمي مخطط، في الفترة من بداية شهر يوليو الحالي، وحتى منتصف أغسطس المقبل، والذي يعتبر اخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2022.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، التقديم للصف الأول الثانوي عبر الموقع بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، أو الدخول مباشرة على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي

ويمكن للطلاب التقديم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

بعد الدخول على الموقع (اضغط هنـــا) يجب التسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وكلمة المرور الخاصة به، والتسجيل بالحساب الشخصي له.

اختيار أيقونة «التنسيق».

سيظهر تبويب، تتضمن شروط وإرشادات تنسيق الصف الأول الثانوي، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدني لكل محافظة، وحسب نوع الثانوية.

اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

يتم بعدها تسجيل الرغبات.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

الضغط على حفظ الرغبات.

إذا كنت متأكدا من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

ويجب تقديم بعض المستندات في ملف حافظة الثانوية العامة، والتي جاءت كما يلي:

- ملف تقديم ثانوي.

- شهادة نجاح الإعدادية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتين منها.

- عدد 6 صور.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات.

- بالنسبة للطلاب الأيتام صورة شهادة وفاة الوالد.