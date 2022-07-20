رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022.. خطوة بخطوة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، تتربع على عرش قائمة الأكثر بحثا عبر المحرك «جوجل» العالمي، إذ يرغب الكثيرون في معرفة قيمة المخالفات ودفعها أو التظلم عليها إلكترونيا من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك من خلال موقع نيابات المرور.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022 من خلال موقع نيابات المرور، وهي على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

ويمكن معرفة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من (اضغط هنـــا).

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

وحتى تتمكن من معرفة مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة من موقع نيابات المرور من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي جاءت على النحو الآتي:

- الدخول على موقع نيابات المرور واختيار خدمات المرور، ويمكن زيارته بشكل مباشر من (اضغط هنـــا).

- اختيار الأيقونة «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، والضغط على كلمة استمرار الموجودة أسفل الخدمة.

- بعدها ستفتح تبويب جديد يطلب منها تحديد نوع المخالفات ما بين مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- يجب اختيار «مخالفات رخص المركبات» في هذه الخطوة والضغط عليها.

- سيظهر تبويب جديد خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

- سيكون أمامك في تلك الحالة اختيارين، الأول كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام»، والضغط على «إجمالي المخالفات».

- بعد ذلك ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

- بعد الانتهاء من معرفة قيمة مخالفات المرور، سيكون أمام المستعلم عدة اختيارات، مثل الدفع أونلاين عن طريق بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل أو الذهاب لوحدات المرور، أو التظلم على إجمالي المخالفات لتخفيضها.