موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، يشغل بال عدد كبير من الشارع المصري وخاصة محبي وعشاق كرة القدم لمشاهدة لقاء القمة، فضلا عن معرفة القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، في هذا التقرير، موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، تحدد له يوم الخميس المقبل، الموافق 21 يوليو 2022، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

واستطاع المارد الأحمر، تخطي عقبة بتروجت بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي المقابل، نجح الفارس الأبيض، في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على أسوان بهدفين لهدف، في الدور ذاته، ليضرب القطبين موعدا مع موقعة نارية مساء الغد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

لم يتوقف بحث الجمهور على موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، بل بدأت التساؤلات حول القناة الناقلة للمواجهة المرتقبة، إذ من المقرر أن تبثها تليفزيونيا بشكل حصري عبر قناة واحدة مفتوحة، وهي أون تايم سبورت، نظرا لحصولها حصريا على حقوق بث البطولة المصرية.

ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل، لاستعراض موقف الفريقين وحظوظهم في الفوز باللقب.

يشار إلى أن النادي الأهلي، دخل معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، بناءً على قرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، بينما بدأ الزمالك استعدادته الإثنين الماضي، تحت قيادة البرتغالي جوسالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، وينتظر أن يدخل معسكره لموقعة القمة عقب تدريب الفريق مساء اليوم.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلى المباراة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج- عمرو السولية- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- حسام حسن.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته أمام الاهلى بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، أحمد أبوالفتوح.

وسط الملعب: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري.