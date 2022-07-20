موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 والرابط.. اعرف كافة التفاصيل الآن

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موعد نتيجة الثانوية
موعد نتيجة الثانوية العامة 2022
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موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، تعتبر من أهم الأشياء التي تشغل بال جميع أولياء الأمور والطلاب، وذلك مند بدء امتحانات كونها هي التي ستحدد مصير أبنائهم، حيث أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستشهد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، أنه في حالة سقوط الطالب في مادة أو إثنين سيكون على الطالب دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، في المادة أو المادتين، كما أن الطالب لن يحصل في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني إلا على 59% فقط من الدرجة الكلية.

ومن جهتها، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه في حالة اكتشاف الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أنه راسبا في أكثر من مادتين، فسيتم منعه من دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وسيكون الطالب في هذه الحالة ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط.

وقال الدكتور طارق شوقي،، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عند تصحيح الامتحانات وظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، فإن الدرجات سيتم توقيعها وفقا لمنحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض، وإذا كان الطالب الأول في نتيجة الثانوية العامة، حاصل على 70٪؜ فإن درجة 65٪؜ تعتبر ممتازة بالنسبة والتناسب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن شوفي، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم السبت الماضي، أن الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري، موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، ونظام التظلمات وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد للثانوية العامة 2022.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس، فور الانتهاء من عملية التصحيح واعتمادها من الوزير، وتتوفر في اليوم التالي لظهورها إلكترونيًا داخل المدارس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد رابط رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتمدها مباشرة من الوزير، من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

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