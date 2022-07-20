الجامعه الالكترونيه السعودية تفتتح فرعين جديدين.. وهذه شروط القبول

الجامعه الالكترونيه|تعتبر من أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، والتي تزايدت وتضاعفت بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، عقب بدء استقبال الجامعة لطلبات الالتحاق بالدراسة في فرعي الجبيل وينبع للعام الدراسي 1444هـ، الذى تم افتتاحهما مؤخرا.

الجامعة الالكترونيه السعودية تفتتح فرعين جديدين

وأعلنت الجامعه الالكترونيه بالمملكة العربية السعودية عن فتح فرعين جديدين للجامعة في مدينتي الجبيل وينبع، في إطار خططها الاستراتيجية للتوسع في إتاحة التعليم الجامعي بجميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية للمدينتين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعه الالكترونيه السعودية والهيئة الملكية للجبيل، تشمل بنود تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع حاجة المنطقة، في التخصصات النوعية التي تخدم المجالات الصناعية للهيئة، وبما يساهم في تطوير المخرجات التي تواكب متطلباتِ سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن جهتها، بدأت الجامعه الالكترونيه في استقبال طلبات الالتحاق للدراسة في فرعي الجبيل وينبع للعام الدراسي 1444 هـ بعددٍ من التخصصات النوعية للطلاب والطالبات.

شروط القبول في الجامعه الالكترونيه السعودية 1444

- الحصول الطالب على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ولا يشترط سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- ألا يقل عمر الطالب الملتحق بالجامعة عن 17 عام، وألا يزيد على 21 عامًا.

- وجود هوية نظامية سارية المفعول.

- أداء اختبار القدرات العامة: مدة صلاحية الاختبارات المعيارية لاختبار القدرات العامة حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب يشترط التقديم خلال المواعيد المحددة لفتح باب التسجيل والقبول.

- أداء اختبار اللغة الإنجليزية STEP أو IELTS.

- كلية العلوم الصحية لا تقبل إلا خريجي المسار العلمي فقط.

- سيكون القبول تنافسيًا حسب النسبة الموزونة.

التخصصات المتاحة للقبول في الجامعه الالكترونيه السعودية

وهناك توفير القبول للعديد من التخصصات المختلفة في الجامعه الالكترونيه السعودية، وهي على النحو التالي:-

تخصص المحاسبة.

تخصص علم البيانات.

التخصص في القانون.

التخصص في المالية.

وسائل الإعلام الرقمية.

الصحة العامة.

علوم الكمبيوتر.

التجارة الإلكترونية.

المعلوماتية الصحية.

تكنولوجيا المعلومات.

والتخصص في إدارة الأعمال.