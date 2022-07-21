طريقة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة.. تعرف على الشروط

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طريقة استخراج البطاقة
طريقة استخراج البطاقة الشخصية
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يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الوقت الحالي، عن طريقة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، وخاصة عقب تعديل السن القانونية. 

واتخذ مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الذي ينص على جعل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لأول مرة 15 عاما بدلا من 16.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة بعد قرار مجلس الوزراء، وهي على النحو التالي:-

طريقة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة

وتيسيرا على المواطنين وتجنبا للزحام في مكاتب العمل، اتخذت وزارة الداخلية عدة قرارات في وقت سابق عند استخراج بطاقة رقم القومي، منها تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية إلى التاسعة مساء بجانب العمل يوم الجمعة في بعض السجلات، بالإضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة في كثير من المناطق في القاهرة والجيزة.

وعلى الراغبين في استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني التابع لمنطقته، وإحضار شهادة الميلاد الخاصة به.

سيطلب منك موظف السجل المدني بشراء استمارة البطاقة ستقوم بشرائها وتقوم بملئها وختمها من المدرسة التابع لها، ثم العودة بها إلى السجل المدني مرة أخرى للتصوير.

وبعد أسبوعين ستحصل على البطاقة الشخصية.

وبالنسبة للراغبين في استخراج بطاقة وتغيير البيانات الخاصة بالعمل والمهنة، فيجب عليهم تقديم إثبات رسمي بالمهنة من جهة العمل.

ومن يريد استخراج بدل فاقد أو تالف، فيمكنهم فعل ذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية،

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل 

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 15 سنة.

3- يشترط أن يحضر الشخص شهادة الميلاد عند ذهابه إلى السجل المدني.

غرامات عدم استخراج بطاقة رقم القومي 

وكانت وزارة الداخلية قد وضعت بعض الغرامات الخاصة بالبطاقة الشخصية، فحددت غرامة 100 جنيه تدفع في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة بعد مرور 6 شهور من بلوغ سن 16 سنة، وغرامة 50 جنيها عند التأخر في تجديدها بعد انتهائها.

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