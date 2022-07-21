حصاد الـ "توك شو".. آخر تطورات أزمة سد النهضة وتفاصيل إنشاء مصر لـ8 موانئ جافة

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، أول تعليق من ابنة حسن أبو السعود بعد تصريحات شيرين والإساءة لوالدها، وكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة، فضلا عن تفاصيل إنشاء مصر لـ8 موانئ جافة.

تفاصيل إنشاء مصر لـ8 موانئ جافة

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن الدولة مهتمة بالتوسع في إنشاء منظومة الموانئ الجافة، لأنها تساعد على خدمة حركة التجارة الدولية والداخلية.

وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموانئ الجافة هامة لأنها تساهم في خلق مناطق متخصصة، مشيرًا إلى أن مصر تنشئ الآن 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية لاستيعاب ما يقرب من 5 مليون حاوية.

وأوضح "نبيل"، خلال مداخلة هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموانئ الجافة هامة لأنها تساهم في خلق مناطق متخصصة، مشيرًا إلى أن مصر تنشئ الآن 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية لاستيعاب ما يقرب من 5 مليون حاوية.

بتصدروا أوض النوم لينا ليه"

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، اهتمام الرأي العام المصري بهجوم الفنانة شيرين على زوجها حسام حبيب، رغم الصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند على صعود القمر لاستخلاص الهيليوم 3، الذي يساهم الكجم الواحد منه في إنتاج 19 ميجا وات طاقة.

وعلق "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء "العالم فين وإحنا فين، أنا حزين على اهتماماتنا"، موجهًا رسالة إلى شيرين عبد الوهاب "إنتي فنانة أنا مالي كمجتمع بتصدري لي مشاكلكم في أوض النوم ليه".

وقال "الناس عرفتك علشان صوتك مش علشان أوضة نومك والحب الدفين، بتشغليني كجمهور في قضيتك ليه؟"، موجهًا رسالته إلى المشاهير "خلوا مشاكلكم في بيوتكم وطلوا على الناس الطلة اللي عرفوكم بيها، الناس بتحبكم علشان أداءكم ليه بتجرجرني كمجتمع لأوضة نومك، ليه بتخليني أشوفك عريان".



وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، لها جمهور بالملايين، ولكنها لا تجيد الكلام، وكثير من الفتيات يتأثرن بها، معتبرًا أن حديث شيرين كلام فارغ وتافه لا يجب الاهتمام به، موضحًا أن هناك طبيب مصري بجامعة هارفارد نجح في التوصل إلى علاج لمرض السكري دون جراحة علينا أن نحتفي ونحتفل به.

أول تعليق من ابنة حسن أبو السعود

علقت رنا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء حديثها عن حسام حبيب والزج باسم والدها أثناء التصريحات.

وقالت "رنا أبو السعود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: أنا استغربت من التصريحات خاصة أن بينهم حب وعشرة وده كان باباها وهي متقصدش".

وأضافت "أنا صعبت عليا أوي بس أنا من جوايا مسمحاها هي عندها مشاكل اعتذرت أو لم تعتذر أنا كنت مسمحاها ولكن محدش هيقبل بإهانة لأي أحد من أفراد أسرته".

وتابعت "كنت شايفة إن شيرين مش قصدها الإساءة لوالدي حتى قبل أن تعتذر وعندما سمعت تصريحات شيرين عبد الوهاب وطريقة حديثها عن والدي دمعت". واستطرد " نلتمس العذر لشيرين بعد التصريحات التي أساءت فيها لوالدي دون قصد وأنا لو حد جه شتمني مش هرد عليه لأنه هنقعد نتخانق ونهزق بعض".

وأردف "أنا معنديش معلومة أنها اتصلت بأي حد من الأسرة أو لا ولكن نقابة الموسيقيين كلمتني وهيعملوه مؤتمر يوم الأحد المقبل وأنا قلت لهم يا جماعة هي متقصدش".وتابعت "علاقة شيرين بوالدي لها تاريخ طويل وربنا يسامحها ويسامحني وكلنا بنغلط وحتى لو تقصد إهانة والدي الله يسامحها وهي ساعة وفاته لقيت حد بيبوس رجله حرفيًا وتقوله يا حسن متسبنيش وسامحني".

آخر تطورات أزمة سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن ادعاء أثيوبيا بإنهاء 93% من أعمال سد النهضة غير صحيح، موضحا أنه ما زالت الخرسانة بكميات كبيرة بطول السد وهذا يدل على أن العمل الخرساني لم ينته حتى الآن.

أشار الدكتور عباس شراقي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أثيوبيا شغلت توربين واحد فقط حتى الآن طوال 8 سنوات وما زال متبقي 13 توربينا، موضحا أن تركيب التوربينات عمل هندسي وفني كبير ودقيق للغاية ليس مثل رمي الخرسانة.

وتابع: "ما هو متبقي في تنفيذ سد النهضة يحتاج لأموال كثيرة وخبرة فنية وهندسية لا ينفذها إلا شركات متخصصة، وبالتالي ما تم تنفيذه حتى الآن من سد النهضة نحو 75% وأمامهم ما زال نحو 3 سنوات أخرى حتى يكتمل السد الأثيوبي".