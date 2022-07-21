متحور كورونا «أوميكرون».. الصحة تكشف 5 طرق للوقاية

متحور كورونا الجديد

انتشر متحور كورونا أوميكرون بكثافة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى الإزعاج والتوتر لدى العديد من المواطنين، حيث يبحثون عن طرق الوقاية والإجراءات التي يمكنهم اتباعها للتخلص من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة

وتستعرض بوابة «الفجر» الإلكترونية في السطور التالية النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار متحور كورونا أوميكرون، حيث يجب على المواطنين الالتزام بها واتباع التعاليم منعا للإصابة بمتحور كورونا الجديد.

متحور كورونا «أوميكرون».. 5 طرق للوقاية

1- نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة

2- غسيل الأيدي بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 10 دقئق.

3- المحافظة التباعد الاجتماعي.

4- تناول الخضراوات والفاكهة.

5- تلقي لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية.

متحور كورونا أوميكرون

أعراض متحور كورونا «أوميكرون»

1- ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة تصل إلى فوق 38.6 درجة مئوية.

2- ألم في الحلق هذا يكفي لتشخيص الحالة أنه مشتبه فى إصابتها بالمتحور الجديد، يتوجب ذلك العزل المنزلي وزيارة الطبيب.

3- تكسير في الجسم

4- النوم الزائد

5- الكحة مستمرة

6- فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق

7- ضيق في التنفس

8- الشعور بالتعب أو الإرهاق

9- صداع

10- انسداد أو سيلان الأنف

11- إسهال

خطوات للحفاظ على صحتك من متحور كورونا الجديد

1- ارتداء الكمامة خارج المنزل وداخله وفي أماكن العمل، تحمي الإنسان من كورونا ومن الأتربة لمرضى الجيوب الأنفية.

2- غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية

3- التغذية الجيدة، فهي تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش.

4- التهوية الجيدة للمنزل.

5- تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

6- ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ.