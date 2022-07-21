إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهر اليوم.. وهذا رابط الحصول عليها

ساعات قليلة وينتهي مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث كثف الطلاب البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 لمعرفة الموعد المحدد لاعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن جهتها، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قررت إعلان الموعد عبر صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد، سيتم الإعلان عن الموعيد عبر صفحة لوزارة الرسمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وعن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يمكن الاستعلام عنها موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث يمكن الضغط فور إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 هنا لمعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها الطلاب.

وازداد البحث في الفترة الأخيرة عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد الظهور، وقطاع كبير من أولياء الأمور يبحثون عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي، حيث ارتفعت معدلات البحث في الفترة الماضية عبر محركات جوجل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- الدخول على رابط الوزارة وتسجيل البيانات من رقم الجلوس والاسم والشعبة ورقم الهاتف المحمول.

2- الضغط على «سجل الآن».

3- ستكون النتيجة متاحة بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربيوالتعليمسسسسسسسس.

التعليم تعلن اليوم نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا: "سوف تنشر وزارة التربية والتعليم على صفحاتها الرسمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثانى للثانوية العامة، وضوابط التظلمات، وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد بإذن الله".

امتحانات الثانوية العامة 2022

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الاثنين الموافق 20 يونيو حيث أدى الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع فى التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو و21 يونيو فى الاقتصاد والإحصاء، بينما بدأت الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو الجارى بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 14 يوليو مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، ويوم 19 يوليو أدى امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو يؤدي اليوم الطلاب امتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية«الاستاتيكا» والفلسفة والمنطق.