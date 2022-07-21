التفاصيل الكاملة لغرق قبطان مصرى فى المحيط الهندي

المحيط الهندي، انتابت حالة من القلق منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر تعرض قبطان مصري للغرق في المحيط الهندي دون نشر أية تفاصيل حول العثور على الجثمان.

المحيط الهندي

وتصدر المحيط الهندي اليوم الخميس الموافق الـ21 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد غرق قبطان مصري حيث زاد بحث رواد تلك المواقع حول الواقعة لمعرفة تفاصيلها.

غرق قبطان مصري في المحيط الهندي

بدأت الواقعة عندما نشرت أسرة القبطان الشاب سامح سيد شعبان استغاثة بالمسئولين بعد غرق ابنهم في المحيط الهندي مشيرين إلى أنه لم يتعم العثور على الجثمان حتى تلك اللحظة.

واقعة غرق قبطان مصري في المحيط الهندي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لشقيق القبطان المصري الغارق في المحيط الهندي نشره على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيه: "مفقود في عرض البحر وفاضل يومين على إنه يقدر يعيش من غير لا أكل ولا شرب ومحدش بيتحرك".

صديق القبطان المصري الغارق في المحيط الهندي

وطالب صديق القبطان المصري الغارق في المحيط الهندي والذي يدعى محمود راغب بنشر الواقعة وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال: "بعد إذن الناس كله يعمل شير حق أخونا وصاحبنا القبطان سامح سيد شعبان كامل خريج دفعة 2021/2020 من الأكادمية البحرية الأردنية".

معلومات عن واقعة غرق قبطان مصري في المحيط الهندي

وأضاف صديق القبطان المصري الغارق في المحيط الهندي: "شاب من الشباب المحبوبة والفئة المتوسطة داخل محافظة الفيوم، دخل الكلية زي أي حد واتخرج وجه أخد شغل على مركب تجارية سافرت بيه شهر 2، بيتواصل معانا كل فترة من الفترات عادي".

المركب اتخرمت.. واقعة الغرق في المحيط الهندي

وتابع: "الشهر اللي فات بعتلنا أنا المركبة اتخرمت وبايظة والناس مش عاوزين ينزلوهم ومكملين بيهم وبيلحموا السفينة، طبعا اتجاهم ركبوا من اليابان وبعدين راحوا كوريا والصين، المهم كذا بلد لحد جزر المالديف والسفينة اتخرمت طبعا، وعملوها وتتخرم".

فيديو لغرق قبطان مصري في المحيط الهندي

وأردف: "المهم إن سامح مصورلنا كل حاجة صوت وصورة، والمركب بتدخل مياه، جم يوم 6/20 عملوا مشاكل مع القبطان وراجعوا واحد مصري من الإسكندرية من كتر المشاكل اللي عملوها، يوم 7/14 غرقت المركب كانوا 12 واحد فى المياه نزلوا فى زورق فى المياه ف نص المحيط الهندي".

استغاثة السفينة الغارقة في المحيط الهندي

واستطرد: "عملوا استغاثة، أقرب سفينة ليهم كانت على بعد 12 ساعة منهم، بعد ساعة من غرق السفينة وقع سامح من على الزورق ف المياه والموج أخده بعيد عن الزورق، حاول صاحبه القبطان محمد جمال يلحقه بس للأسف البحر اخد الاتنين كانوا لابسين لايف جاكيت وبعدوا عن المركب".

حادث غرق السفينة في المحيط الهندي

وأكمل: "بعد 10 ساعات من الحادث، الزورق باظ وبعدها بساعتين السفينة جت اخدت الـ10 الفاضلين من الـ12 شخص اللي كانوا ع الزورق، سامح ومحمد مش موجودين، ولا لقيوا حتى جسسهم، مش طالبين غير إن الناس تقف معانا، عاوزين صاحبنا وأخوناا حتى لو جثته، اللي يعرف حد يكلمه الراجل ده ولد وحيد أمه وأمه بتموت عليه لا عارفين هو عايش ولا ربنا توفاه".

مكان القبطان المصري الغارق في المحيط الهندي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة غرق وفقدان قبطان مصري في عرض المحيط الهندي وسط تأكيدات بوجود مشكلة في السفينة التي كانت تقلهم.