"شديد الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس وحتي الثلاثاء المقبل

حالة الطقس لمدة 6 أيام | كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس وحتي الثلاثاء المقبل، حيث يسود البلاد طقس شديد الحرارة.

حالة الطقس لمدة 6 أيام

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة من يوم الخميس 21 يوليو وحتى الثلاثاء 26 يوليو؛ حيث يسود البلاد طقس حار رطب نهارًا علي شمال البلاد شديد الحرارة رطب علي جنوب البلاد.

درجات الحرارة علي القاهرة والصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة سوف تسجل العظمي 35 درجة وتكون المحسوسة 37 درجة، كما أن درجة الحرارة في الصعيد سوف تتجاوز 40 درجة مئوية وتكون المحسوسة 42 درجة مئوية.

نشاط للرياح وارتفاع للأمواج

وتنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط وخاصتا علي شواطئ شمال الدلتا لتصل ارتفاع الأمواج من 1.5الي 2متر..

الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من وجود شبورة مائية علي بعض الطرق الزراعية وبعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة بتوخي الحذر اثناء السفر من وإلى القاهرة والوجة البحري ومدن القناة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

استمرار ارتفاع مستوى الرطوبة من 2الي 3 درجة مئوية والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

نصائح مهمة من الأرصاد الجوية

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتباع بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع حرارة الصيف المرتفعة وهي تتمثل في التالي:

1- تجنُب التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهر والعصر.

2- إغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع دخول حرارة الشمس القوية إلى المنزل.

3- ارتداء ملابس مُناسبة ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة.

4- الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة والمُرطبة.

5- ارتداء ملابس قطنية.

6- ارتداء غطاء للرأس في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس

7- إطفاء الأدوات المنزلية التي لا تستعملها إذا كانت تبعث الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34