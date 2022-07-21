موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. التعليم تعلن تفاصيلها ظهر اليوم

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وظهورها رسميا، حيث يبحث الطلاب والطالبات عن روابط سريعة وفعالة؛ لكي يتمكنون من معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي لمعرفة الدرجات النهائية في جميع المواد المضافة للمجموع ومعرفة المجموع الكلي بالنسبة المئوية.

إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو.

اليوم موعد ظهور تفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة 2022

اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم «سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحاتها الرسمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد اعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثانى للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد».

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للاخبار وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم

ويؤدي الأن طلاب الثانوية العامة 2022 مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق للشعبتين العلمية والأدبية؛ حيث يعتبر هذا اليوم هو آخر أيام امتحانات الثاوية العامة 2022، حيث ينتشر الطلاب فيما بعد معرفة النتيجة لمعرفة ما هي الدرجات الحاصلين عليها والكلية التي تناسبهم حسب التنسيق.

خطوت نتيجة الثانوية العامة 2022

وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجلوس:

1- الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا اللينك (من هنا).

2- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

3- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

4- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

5- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

6- الضغط على زر الاستعلام.

7- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.