ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول تنسيق الجامعات لعام 2022، حيث تنشر أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام، وهذا مع اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، لمعرقة لطلاب درجتهم والتوجه فيما بعد للكلية الراغبين استكمال تعليمهم فيها.

ولمحبي كليات الإعلام، يزداد البحث من جهتهم حول الأماكن التي يمكنهم أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام، لذا ننشر إليكم أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام كما هو موضح أمامكم.

فتح باب التسجيل قريبا

مع قرب انطلاق فتح باب التسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 / 2023، حيث تعد كلية الإعلام من ضمن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ننشر لكم الاماكن التي يؤدي فيها الطلاب اختبارات القدرات لكليات الإعلام.

 

كلية الإعلام جامعة القاهرة

يؤدي طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبـور - الخصوص] بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كلية الإعلام جامعة السويس

كما يؤدى طلاب محافظات السويس – بورسعيد - دمياط – شمال سيناء - جنوب سيناء – الإسماعيلية، اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة السويس.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

أما طلاب محافظات المنيا - بنى سويف - أسيوط سيؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة بنى سويف، وطلاب محافظات الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر ـ أسوان، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.

كلية الإعلام جامعة المنوفية

كما يؤدى طلاب محافظات القليوبية [بنها - كفر شكر- طوخ – قها] - الشرقية - البحيرة - الدقهلية- الغربية- المنوفية - كفر الشيخ فى كلية الإعلام جامعة المنوفية.

تنسيق الجامعات لعام 2022 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2022 الجامعات 2022 العام الدراسي
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو