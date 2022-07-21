ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول تنسيق الجامعات لعام 2022، حيث تنشر أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام، وهذا مع اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، لمعرقة لطلاب درجتهم والتوجه فيما بعد للكلية الراغبين استكمال تعليمهم فيها.

ولمحبي كليات الإعلام، يزداد البحث من جهتهم حول الأماكن التي يمكنهم أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام، لذا ننشر إليكم أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام كما هو موضح أمامكم.

فتح باب التسجيل قريبا

مع قرب انطلاق فتح باب التسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 / 2023، حيث تعد كلية الإعلام من ضمن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ننشر لكم الاماكن التي يؤدي فيها الطلاب اختبارات القدرات لكليات الإعلام.

كلية الإعلام جامعة القاهرة

يؤدي طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبـور - الخصوص] بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كلية الإعلام جامعة السويس

كما يؤدى طلاب محافظات السويس – بورسعيد - دمياط – شمال سيناء - جنوب سيناء – الإسماعيلية، اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة السويس.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

أما طلاب محافظات المنيا - بنى سويف - أسيوط سيؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة بنى سويف، وطلاب محافظات الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر ـ أسوان، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.

كلية الإعلام جامعة المنوفية

كما يؤدى طلاب محافظات القليوبية [بنها - كفر شكر- طوخ – قها] - الشرقية - البحيرة - الدقهلية- الغربية- المنوفية - كفر الشيخ فى كلية الإعلام جامعة المنوفية.