جدول مواعيد مباريات تشيلسي الـ 5 الأولى في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباريات تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2022-2023.


صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

قام تشيلسي بعقد صفقتين حتى الآن وهما رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي وكاليدو كوليبالي من نابولي ولم يتم التجديد حتى الآن لكل من داني درينكووتر وتشارلي موسوندا.


كما أعلن البلوز رسميًا عن رحيل عدد من نجوم الفريق، أهمهم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي مقابل 8 ملايين يورو على سبيل الإعارة.


ورحل أيضا أنطونيو روديجر إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بينما رحل أندرياس كريستنسن إلى برشلونة مجانا.

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موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في نهائي كأس فلوريدا والقناة الناقلة لها

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جدول مواعيد مباريات تشيلسي بالكامل في الدوري الإنجليزي الممتاز


مشوار تشيلسي في البريميرليج في الموسم الماضي

احتل تشيلسي المركز الثالث في جدول البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 74 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 31 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات.


ويخطط تشيلسي للتتويج بلقب البريميرليج في الموسم الجديد بعد غياب دام 5 مواسم كاملة عن آخر مرة توج فيها باللقب في عام 2017 وذلك أثناء ولاية المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.


ويستعرض الفجر الرياضي مباريات تشيلسي الـ 5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد:-


- إيفرتون وتشيلسي يوم السبت 6 أغسطس 2022 في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون


- تشيلسي وتوتنهام يوم الأحد 14 أغسطس 2022 في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي


- ليدز يونايتد وتشيلسي يوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر على ملعب ايلاند رود معقل ليدز يونايتد


- تشيلسي وليستر سيتي يوم السبت 27 أغسطس 2022 في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي


- تشيلسي وساوثهامتون يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر على ملعب سينت ماري معقل ساوثهامتون
 

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