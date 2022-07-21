بعد أن قدم استقالته للمرة الثانية.. هذه أسباب تنحي رئيس الوزراء الإيطالي عن منصبه

استقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، وذلك عقب الإعلان في وقت سابق عن اجتماع مقرر بينه وبين رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا.

وجاء قرار دراحي، في سياق سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها للحكومة الحالية.

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

وبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، البرلمان أنه سيستقيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن، دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حكومة وحدة وطنية منذ فبراير 2021.

وأصدر دراجي، بيانًا قال فيه، إن اتفاق الثقة الذي دعم حكومة الوحدة الوطنية قد ولى، ومع ذلك، رفض الرئيس الإيطالي قبول استقالته.

الرئيس الإيطالي يطلب من دراجي تصريف الأعمال

وطلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من ماريو دراجي تولي مهام تصريف الأعمال بعد أن قدم استقالة حكومته.

دراجي رئيسا للحكومة الإيطالية

وعين الرئيس سيرجيو ماتاريلا، دراغي لقيادة التعافي في إيطاليا بعد وباء كورونا ولانتشال البلاد من عدم الاستقرار المتوطن. والآن دعا الرئيس دراغي إلى مخاطبة البرلمان لتقديم صورة واضحة عن الوضع السياسي.

تفشي كورونا

ويواجه العالم منذ عام 2020، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.