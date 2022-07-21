الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين "الهجوم التركي" بمدينة دهوك العراقية

عربي ودولي
أبو الغيط
أبو الغيط
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، "الهجوم التركي" الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن طائرات مسيرة استهدفت نقاطا عسكرية تابعة للجيش التركي في محافظة دهوك العراقية، في خضم تصاعد التوتر بين البلدين بعد مقتل 8 مدنيين في قصف تركي شمالي العراق.

وقالت مصادر محلية، إن "أسرابا من الطائرات المسيرة ثابتة الجناح المفخخة، استهدفت نقاط عسكرية تابعة للجيش التركي، ضمن مقتربات قاعدة بامرني بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وقد أعلن مسؤولون في الحكومة الكردية العراقية ومستشفى والجيش، مقتل 8 سياح على الأقل من بينهم طفلة ووالدتها وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف مدفعي تركي شمالي العراق، 

وقصفت المدفعية، منطقة برخ في مديرية زاخو بإقليم كردستان العراق، حسبما قال رئيس البلدية مشير محمد لوكالة "أسوشيتدبرس"، وكل الضحايا من المواطنين العراقيين.

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