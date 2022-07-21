تموين الشرقية يفاجئ المخابز بحملات تفتيشية

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حملات تموينية على
حملات تموينية على المحال التجارية
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسه المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بحملة تموينية على المخابز البلدية بمركز بلبيس والقرى التابعة له وأسفرت على ضبط  مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم في الرغيف  بقرية حفنا.

وضبطت التموين مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جم في الرغيف بقرية أنشاص الرمل، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15جم في الرغيف بقرية أنشاص الرمل، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيفبقرية حفنا.

 

كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم في الرغيف بقرية منشأة السلام، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف بقرية تل روزن، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف بقرية حفنا، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بقرية منشأة السلام.

وفي سياق متصل قامت حملة تموينية مفاجئة من إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد ابراهيم ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط المحاضر الآتية:-

حُرر محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٥ كيس بلاستيك به حبيبات شوكولاته زنه الواحدة ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ٥٠٠ كيلو حبيبات شوكولاته على ذمه المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠٠ صفيحه صلصه الطماطم زنه الواحدة ٣ كيلو بإجمالي وزن ٣٠٠ كيلو صلصه الطماطم علي ذمة المحضر.

محافظةالشرقية ممدوح غراب وزارة تموين الشرقية الأسواق الأنشطة التجارية

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