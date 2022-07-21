موعد وصول حكام البطولة العربية لكمال الاجسام الأجانب والعرب الإسكندرية

أعلن الدكتور عادل فهيم رئيس اللجنه العليا للبطولة العربية لكمال الأجسام ورئيس اتحادات المصري والعربي والافريقي والنائب الأول للاتحاد الدولي أن الحكام الأجانب الذين سيديرون البطولة مقرر وصولهم يوم ٢٧ يوليو الجاري والحكام هم:فيكتور هيرنيدز، خوسيه راموس، فيسنس ريدوندو من إسبانيا، جان ليفاندوفسكي «بولندا»، خوسيه مونتيرو «البرتغال»، بالإضافة إلى عدد من الحكام الدوليين العرب والمصريين في مقدمتهم رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي والاسيوي بدر العامري «عمان»، محمد شاهين، فيصل الزعابي «الإمارات»، طارق خليل «الأردن»، خالد الراحي «المغرب».





وأوضح "فهيم" أن الدول العربية المشاركة في البطولة العربية لكمال الاجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانية للكلاسيك والفيزيك، أن بدأ العد التنازلي لاستقبال الحدث الرياضى العربي، وبدأت المنتخبات العربية بتحديد موعد وصولهم للقاهرة، وهناك منتخبات سوف تصل مبكرا مثل منتخب عمان، وسوف تتوالى المنتخبات في الوصول حسب الحجز المسبق لشركات الطيران وهناك تواصل مستمر مع رؤساء البعثات للتعرف على الموعد التقريبي للوصول إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.



يجدر الإشارة أن محافظة الإسكندرية تستضيف الحدث الرياضى العربي خلال أيام 28 و29 و30 يوليو الجاري في نسختها الثانية والعشرون، والثامنة عشر للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية كريمة من السيد اللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية، وشركة سلسال، بحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد العربي الدكتور "عادل فهيم".





هذا وتتميز البطولة العربية بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، بمشاركة ١٤ دولة عربية هي: العراق – السعودية – تونس – الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان – الإمارات – المغرب – السودان – الجزائر – اليمن – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.



هذا وتقدم البطولة العربية لكافة المشاركين ما يلي:

16 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات وجوائز مالية تقدم لأول مره للثلاثة الأوائل ومكافأت أخرى للمراكز من الرابع حتى العاشر.