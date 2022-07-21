وزير الزراعة يتفقد مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية

في إطار جولته اليوم لتفقد بعض المشروعات بمحافظتي البحيرة والاسكندرية



قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة إلى مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ‏قائلا إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.



‏وتسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية نموذجا للمشروعات التي تم رفع كفاءتها ووقف نزيف خسائرها ثم تحويلها إلى مشروعات ناجحة ومربحة واضاف أن المشروع .



‏يقع على مساحة سبعة أفدنه، عباره عن 6 عنابر (4 تربية بطاقة 25 ألف طائر/ عنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر/ عنبر)، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن/ ساعه + سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن. ويخدم المنطقة المحيطة به.



‏وقال وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزرات الأخرى سوف تقوم وزارة الزراعة بطرح كميات كثيرة واضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين وأوضح أن مصر حاليًا تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.



‏ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع لصندوق المركزى لتنمية الثروه الحيوانيه بالأراضى المستصلحة

وطاقته الإنتاجية من بيض المائده حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة

واضاف أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية يستهدف أيضا توزيع رؤوس الماشية (عجول للتسمين وعجلات عشار خليطه) على المنتفعين والخريجين بالأراضى المستصلحة حيث يتم توزيع حوالى 700 رأس سنويا.



كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر 100 يوم على صغار المربيين بالأراضى المستصلحه بنسبة خصم يصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل (250 ألف طائر فى العام).



حضر الجولة المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذي لمشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية وبعض قيادات الوزارة.

وزير الزراعة يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية

وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في وقت مبكر مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،ياتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة للمشروعات الزراعية المختلفة خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي لمتابعة العمل والأداء على أرض الواقع،

وقال القصير ان هناك اهتمام كبير من الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كل مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.



وجه وزير الزراعة الشكر للعاملين في مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية وأشاد بجهودهم المتميزة التي ساهمت في رفع مستوى المزرعة حتى أصبحت نموذجا يحتذى به

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك المحطة تبلغ مساحتها نحو، 6 أفدنة وتضم أكثر من 700 رأس ماشية من الجاموس المصري المتميز والابقار الهولشتاين الهولندي بالإضافة إلى 360 راس تم توزيعها على صغار المزارعين بقروض ميسرة.



لافتا إلى أن الهدف من إنشائها توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة إنتاج حيواني للاستفادة منه في إنشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنة وراثيا لصغار المزارعين، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الألبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الألبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقلا مبردا.



وتضم المحطة ايضا محلب آلى ومصنع ألبان لتصنيع: الجبن الموتزاريلا، الزبادى، الزبدة، الجبن القريش والدمياطى.