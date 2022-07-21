أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-7-2022

عاد الهدوء إلى أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس ليحاول التماسك بعد سلسلة الخسائر التى أصيبت بها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:





سعر الذهب عيار ٢١: 985 جنيها

سعر الذهب عيار ٢٤: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار ١٨: 844 جنيها

سعر الذهب عيار ١٤: 658.5 جنيها

سعر جنيه ذهب 7880 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في اغسطس على 1716.7 دولار بنسبة ارتفع 0.97%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع 1717.05 دولار للأونصة الذهب قد يجد نقاط الدعم على 1678.80 دولار والمقاومة على 1722 دولار.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.22% ل.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر بنسبة 0.40% لتتم المتاجرة به على USD18.74 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 0.77% لتتم المتاجرة به على USD3.30 للرطل.



وتراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس آب 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار للأوقية.

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم لخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.

ويخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح 0 %.

وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 % وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 %.

وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات".

وتراجع سعر أوقية الذهب نحو 1690 دولارًا اليوم الخميس، مسجلا بذلك أدنى مستوياته في عام تقريبًا، متأثرًا بانتعاش الدولار الأمريكي، حيث أعاد المستثمرون تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أسعار مصنعية الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.

وبحسب كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، لتحصل الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:



أولا الذهب:

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:

جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48