أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 22-7-2022

مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك استقرت أسعار الدولار ليتداول بين نطاق 18.86 -18.90 جنيه للشراء و18.94 - 18.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك كريدى اجريكول مصر، حيث سجل 18.89 جنيه وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجارى الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.96 جنيه.

وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، حيث أصبح الدولار بالقرب من ملامسته حاجز 19 جنيها. وفي أكبر بنكين حكوميين، الأهلي ومصر، ليسجل سعر صرف الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع..

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع. وكريدى أجريكول سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وطبقا للبنك المركزي المصري يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.



18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.88 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.86 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.90 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

على صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، تراجعت أسعار "اليورو" 3 - 9 قروش شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.19 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.. وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.19 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.22 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 5 ? 10 قروش شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة. وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.58 جنيه للشراء و22.73 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.56 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع..

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع. وفي العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.56 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء و22.72 جنيه للبيع. عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 59.07 جنيه للشراء و61.63 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.13 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي.