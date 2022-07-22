مدرس الفلسفة سيد العراقي: لم أستعن بجاردات في ليلة المراجعة للطلاب

توك شو
سيد العراقي
سيد العراقي
Advertisements

قال سيد العراقي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، "إن المحاضرة دي كانت مجانية وبالتالي لا تندرج تحت بند الدورس الخصوصية بل قمت بخدمة مجتمعية وطبعت الملازم على نفقتي الشخصية، ولم أستعن بجاردات  وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

كل شئ مرتب

وأضاف سيد العراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل شيء كان مرتب له، وتم الاتفاق على أن يكون الملابس بيضاء، لكي يكون يوم جميل وذكرى طيبة، والجميع رحب بالفكرة وتم استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية وبرعاية نائب الطالبية.

أحب بلادي

تابع أستاذ الفلسفة وعلم النفس، "أنا بحب بلدي وسأخضع لأي قرار يصدر ضدي بحترم قانون بلدي وملتزم بدفع الضرائب وبحترم سيادة القانون، ولم أضر أحد على الإطلاق ولم استفز أحد".

خدمة مجتمع محمد موسى وزارة الشباب الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الدورس الخصوصية الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر ملابس بيضاء مداخلة هاتفية
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

نجم الدوري التركي معروض على الأهلي.. طالع التفاصيل