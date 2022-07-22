مدرس الفلسفة سيد العراقي: لم أستعن بجاردات في ليلة المراجعة للطلاب

قال سيد العراقي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، "إن المحاضرة دي كانت مجانية وبالتالي لا تندرج تحت بند الدورس الخصوصية بل قمت بخدمة مجتمعية وطبعت الملازم على نفقتي الشخصية، ولم أستعن بجاردات وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

كل شئ مرتب

وأضاف سيد العراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل شيء كان مرتب له، وتم الاتفاق على أن يكون الملابس بيضاء، لكي يكون يوم جميل وذكرى طيبة، والجميع رحب بالفكرة وتم استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية وبرعاية نائب الطالبية.

أحب بلادي

تابع أستاذ الفلسفة وعلم النفس، "أنا بحب بلدي وسأخضع لأي قرار يصدر ضدي بحترم قانون بلدي وملتزم بدفع الضرائب وبحترم سيادة القانون، ولم أضر أحد على الإطلاق ولم استفز أحد".