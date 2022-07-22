مدرس الفلسفة سيد العراقي: ملتزم بدفع الضرائب واحترم سيادة القانون

توك شو
سيد العراقي
سيد العراقي
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قال سيد العراقي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، إنه ملتزم بدفع الضرائب في شهر مارس ويحترم سيادة القانون، مضيفا: "أنا بحب بلدي وسأخضع لأي قرار يصدر ضدي بحترم قانون بلدي وملتزم بدفع الضرائب وبحترم سيادة القانون، ولم أضر أحد على الإطلاق ولم استفز أحد".

محاضرة ليلة المراجعة مجانية

وأضاف سيد العراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محاضرة ليلة المراجعة للطلاب كانت مجانية وبالتالي لا تندرج تحت بند الدورس الخصوصية بل قمت بخدمة مجتمعية وطبعت الملازم على نفقتي الشخصية، ولم أستعن بجاردات  وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

الملابس البيضاء 

تابع أستاذ الفلسفة وعلم النفس، كل شيء كان مرتب له، وتم الاتفاق على أن يكون الملابس بيضاء، لكي يكون يوم جميل وذكرى طيبة، والجميع رحب بالفكرة وتم استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية وبرعاية نائب الطالبية.

محمد موسى خدمة مجتمع وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب الإعلامي محمد موسى سيادة القانون الدورس الخصوصية الملابس البيضاء برنامج خط أحمر شهر مارس ملابس بيضاء مداخلة هاتفية الخصوصية أستاذ الفلسفة وعلم النفس مدرس الفلسفة
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