أسامة خليل: قمة الأهلي والزمالك لا تخضع لأي توقعات

توك شو
أسامة خليل
أسامة خليل
Advertisements

قال أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مباريات القمة بين فريقي الأهلي والزمالك لا تخضع لأي توقعات، لافتا إلى أن مستويات اللاعبين متقاربة باستثناء بعض الظواهر الفردية التي تمتلك شيئا من المهارة.

مستوى متقارب

وأضاف أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوضع الفني للأهلي والزمالك متقارب وخسارة المارد الأحمر من فريق بيراميدز لا يمكن أن نعول عليها.

دوافع الفارس الأبيض

تابع ومنتخب مصر السابق، "أدى النادي الأهلي مباراة قوية، ودوافع الفارس الأبيض يريد أن يوسع الفارق بينه وبين النادي الأهلي، مشيرا إلى أن كلا الفريقين يمتلك الدوافع للفوز".

الاهلي والزمالك محمد موسى أسامة خليل الإسماعيلي النادى الاهلى الزمالك لأهلي والزمالك قمة الاهلي
Advertisements

الأكثر قراءة

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع

عاجل.. روسيا تدرج 5 دول أخرى في قائمة البلدان غير الصديقة

الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت Yalla Shoot

عاجل.. تحذير هام من مصلحة الضرائب لأصحاب الشاليهات

عاجل.. رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بكأس مصر

عاجل.. أشرف بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك

عاجل.. اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

عاجل.. فيريرا يكشف سر الدفع بـ "فتوح" ويفتح النار على نظام المسابقات المصرية