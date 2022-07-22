وزير قطاع الأعمال: مجمع الملابس الجاهزة بالفيوم يوفر 4200 فرصة عمل

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،  تفاصيل تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم منذ 10 سنوات إلى مجمع للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن يوفر 4200 فرصة عمل جديدة تكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تتحملها إحدى شركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج.

غزل الفيوم 

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصنع غزل سيضم 14 ورشة للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات خلقًا لفرص العمل وخاصة الإناث من سن 16 إلى 35 سنة.

تابع وزير قطاع الأعمال العام،  مصنع غزل يستهدف تشغيل فتيات المندرجين تحت بند تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي لتدريبهم وتشغيلهم وتحويلهم إلى أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن افتتاح المصنع خلال 4 شهور. 

وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن قطاع الأعمال التضامن الاجتماعى الملابس الجاهزة وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الاعمال الأعمال العام تكافل وكرامة الحدث اليوم
Advertisements

الأكثر قراءة

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع

عاجل.. روسيا تدرج 5 دول أخرى في قائمة البلدان غير الصديقة

الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت Yalla Shoot

عاجل.. تحذير هام من مصلحة الضرائب لأصحاب الشاليهات

عاجل.. رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بكأس مصر

عاجل.. أشرف بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك

عاجل.. اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

عاجل.. فيريرا يكشف سر الدفع بـ "فتوح" ويفتح النار على نظام المسابقات المصرية