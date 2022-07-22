وزير قطاع الأعمال: مجمع الملابس الجاهزة بالفيوم يوفر 4200 فرصة عمل

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم منذ 10 سنوات إلى مجمع للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن يوفر 4200 فرصة عمل جديدة تكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تتحملها إحدى شركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج.

غزل الفيوم

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصنع غزل سيضم 14 ورشة للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات خلقًا لفرص العمل وخاصة الإناث من سن 16 إلى 35 سنة.

تابع وزير قطاع الأعمال العام، مصنع غزل يستهدف تشغيل فتيات المندرجين تحت بند تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي لتدريبهم وتشغيلهم وتحويلهم إلى أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن افتتاح المصنع خلال 4 شهور.