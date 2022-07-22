وزير قطاع الأعمال: 80 مليون جنيه تكلفة مجمع الملابس الجاهزة بالفيوم

توك شو
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تكلفة تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم منذ 10 سنوات إلى مجمع للملابس الجاهزة، تصل إلى 80 مليون جنيه تتحملها إحدى شركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، لافتا إلى أن يوفر 4200 فرصة عمل جديدة.

14 ورشة ملابس 

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصنع غزل سيضم 14 ورشة للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات خلقًا لفرص العمل وخاصة الإناث من سن 16 إلى 35 سنة.

تكافل وكرامة 

تابع وزير قطاع الأعمال العام،  مصنع غزل يستهدف تشغيل فتيات المندرجين تحت بند تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي لتدريبهم وتشغيلهم وتحويلهم إلى أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن افتتاح المصنع خلال 4 شهور. 

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