وزير قطاع الأعمال يكشف آخر مستجدات تطوير مشروعي «هليوبارك» و«الميريلاند»

توك شو
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
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كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، آخر تفاصيل مشروعي هليوبارك وتطوير حديقة الميريلاند، لافتا إلى أن عقد مشروع تطوير «هليوبارك» بالقاهرة الجديدة تتم مراجعته من قبل جهات سيادية قبل إبرام الاتفاق النهائي مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

تطوير الميريلاند 

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم افتتاح الجزء الأوسط من مشروع تطوير حديقة الميريلاند خلال أيام الخاص بالنافورة والمطاعم، بينما الجزء الخاص بالمشتل سيتم طرح تطوير خلال أيام.
أشار وزير قطاع الأعمال العام مشروع، إلى أن تطوير حديقة الميريلاند يضم  المرحلة الأولى منطقة الكازينو، وتضم مطاعم وكافيهات والنافورة الراقصة، أما المحور الثاني فيشمل إعادة تأهيل مسطحات خضراء وبرجولات ودورات مياه وتراك للمشي.

القاهرة الجديدة قطاع الأعمال محمد موسى الإعلامي محمد موسى الاستثمار العقاري الأعمال العام
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