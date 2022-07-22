"التموين" توضح 3 أهداف لبدء موسم الأوكازيون الصيفي 2022

"التموين": الأوكازيون يواجه ركود السوق ويزيد رواج التجارة

أوضح المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أهمية انطلاق الأوكازيون الصيفي والشتوي»، لافتا إلى أن هناك 3 أهداف استفادة المواطن من التخفيضات وزيادة الاستثمار ورواج التجارة لمواجهة الركود.

الأوكازيون الصيفي

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، «الأوكازيون الصيفي» لعام 2022، سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 /8 /2022، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، هناك مفتشين متخصصين لمراقبة المحال والتجار المتلاعبين، محذرا التجار من الأوكازيون وضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.