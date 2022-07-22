رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2022 وجدول الدور الثاني والتظلمات

نتيجة الثانوية العامة 2022، يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 مع قرب انتهاء تأدية الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتساءل الطلبة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 من أجل معرفة مستقبلهم والجامعة التي سيلتحقون بها، آملين في تحقيق أعلى النتائج بمختلف المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلنت "التربية والتعليم" موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والمقرر له في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل في منشور لها على فيس بوك.

نتيجة الثانوية العامة 2022 نهاية الأسبوع الأول من أغسطس

وأكدت الوزارة لأولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الأول من أغسطس 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وجدول الدور الثاني

كما كشفت الوزارة بعد إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 عن جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والذي سيعقد خلال شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وتقديم التظلمات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني في بيانها حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 طريقة وموعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022 قائلةً: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022 والتي ستبدأ بعد ١٥ يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة".

نتيجة الثانوية العامة 2022 وخريطة العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة إن الوزارة ستعلن ظهر الخميس 21 يوليو 2022 موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ونظام التظلمات وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد.

نتيجة الثانوية العامة 2022 والتقديم في مدارس التكنولوجيا

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وكيفية التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز.

نتيجة الثانوية العامة 2022 ولينك التقديم في مدارس التكنولوجيا

أوضحت الوزارة أنه يحق للطالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز في الـ31 من يوليو الجاري من خلال الضغط هنـــــــــــــــا".

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والقديم في مدارس التكنولوجيا المجانية

وأكدت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز) هي مدارس حكومية تخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وعدم وجود حساب موحد للطالب

ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وعدم وجود حساب موحد للطالب فيجب إنشاؤه من خلال الضغط هنــــــــــا، وإدخال الرقم القومي وكود الطالب، مشددة على ضرورة إطلاع الطلاب على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، نظرًا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى.