أسعار السمك في الأسواق اليوم الجمعة 22-7-2022

استقرت أسعار السمك للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت بعض الأصناف الشعبية مثل البلطي والسردين والوقار والدنيس ثباتا عند نفس أسعار بداية الشهر، وتختلف أسعار السمك من منطقة لأخرى في أسواق المحافظات، على حسب تكلفة النقل وطبيعة المناطق التي يتم البيع فيها.

أسعار السمك اليوم:

-البلطي نمرة 1 سجل مابين 26 إلى 29 جنيها.

-سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 22 إلى 25 جنيها.

-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهات

-قشر بياض من 65 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.

- بياض أملس من 70 إلى 90 جنيها.

- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا.

- الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها.

-الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًا

-الجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًا

-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا

- البرانيس الاسكندراني من 70 إلى 76 جنيهًا للكيلو

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا،

- المكرونة السويسي من 80 إلى 86 جنيها.

- سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا.

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

- السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و200 جنيها.

- سمك موسى من 90 إلى 150 جنيهًا.

- اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر كابوريا من 75 إلى 165 جنيهًا.

سعر كيلو الثعابين من 60 إلى 230 جنيهًا.

سعر البلطى 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر ماكريل 45 إلى 55 جنيهًا.

سعر المكرونة السويسى من 130 إلى 145 جنيها.

سعر المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر السبيط 190 إلى 200 جنيه.

سعر الدنيس من 130 إلي 220 جنيهًا.

سعر القاروص 160 جنيهًا.

سعر البورى 55 إلى 90 جنيهًا.

سعر البرانيس 30 إلى 60 جنيها.

سعر الجمبري وسط 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري كبير 245 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري جامبو 400 جنيهًا للكيلو.. ثابت.

سعر بياض أملس بلدى من 30 إلى 90 جنيهًا/ثابت.

سعر القراميط 10 إلى 20 جنيها/ثابت.

سعر سمك موسى 90 إلى 130 جنيها/ثابت.

سعر الطوبار 90 جنيهًا.

سعر السالمون 380 جنيهًا للكيلو.

سعر البربوني 120 جنيهًا للكيلو

سعر السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر لوت 100 جنيهًا.

سعر مرجان 65 جنيهًا.

سعر كاليماري بلدي 150 جنيهًا.

سعر كيلو استاكوزا 600 جنيهًا.



طالب اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، تقديم إجابات واضحة للرأي العام عن أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الأسماك، خاصة أن الأسرة المصرية تعتمد عليه كوجبة رئيسية.

وقال لاشين، إنه رغم الاجازة البرلمانية إلا أنه سيقدم سؤال الحكومة ممثلة في وزير الزراعة، حول شكاوي عدد كبير من المواطنين في محافظة الشرقية، خاصة في مركز أبو كبير من ارتفاع أسعار السمك، إذ وصل سعر الكيلو البوري 85 جنيها، وهو ما يمثل ضغط كبير على ميزانية المواطن.

وأوضح أن أسعار السمك العادي بلغت أسعارها 50 جنيها للكيلو، مشددا على ضرورة قيام هيئة الثروة السمكية بضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك، ليكون المعروض أكثر من الطلب لإحداث توازن في الأسعار.

وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ركز اهتماماته حول توفير السلع الأساسية من خلال تعظيم الموارد، ومن أبرزها الثروة السمكية، فكانت هناك خطط لزيادة الإنتاج والاستثمار فيها، مع توفير فرص عمل للشباب وحل مشاكل الصيادين،وهو ما انعكس بالإيجاب على الثروة السمكية لمصر، والتي شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة،.

وشدد لاشين على ان مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة السمكية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للصيادين، لتعزيز وزيادة معدل إنتاج الثروة السمكية، بهدف زيادة المخزون السمكي في مصر، واصبحت مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك سنويا،مؤكدا الحكومة أعلنت أن حجم إنتاج الأسماك في مصر سيصل لـ3 ملايين طن خلال عام 2030.

وتساءل: كيف حققت مصر بفضل توجيهات الرئيس طفرة كبيرة في توفير الأمن الغذائي وعلى رأسها الأسماك، ولا تستطيع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ضخ كميات إضافية لمواجهة كثرة الطلب؟.