درجة الحرارة تصل لـ 41.. تعرف على حالة طقس اليوم الجمعة

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أرشيفية
أرشيفية
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تشهد البلاد اليوم الجمعة ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يكون الطقس اليوم الجمعة، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

 

وفي ذات السياق، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

 

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