أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة 22-7-2022

استقرت أسعار حديد التسليح بكافة المصانع المحلية بعد موجة من الانخفاض خلال الشهرين الماضيين متأثرةً بتراجع البورصات العالمية في أسعار خام البيلت، ولكن أسعار المواد الخام عاودت الارتفاع من جديد ما أوقف مسيرة الانخفاض ودفع الأسعار للاستقرار.

وكانت التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض بنحو 1500 جنيه للطن الواحد إلا أن معاودة صعود أسعار الخردة بالبورصات العالمية وبالتبعية أسعار خام البيلت دفع أسعار المنتجات النهائية للاستقرار في ظل التباطوء الملحوظ في معدلات استيراد المواد الخام.

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 17500 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 17300 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيه للطن، وحديد الكومي 17300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 17300 جنيه للطن، كما سجل العشري 17300 جنيه للطن، والمعادي 18000 جني.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 17550 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17550 جنيه، وعطية سعر 17450 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 16700 و1700 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم



سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.



وكشف المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات "إسبانيا" تأتي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 142،138 مليون دولار مقابل 150،874 مليون دولار بتراجع 6%، تليها "إيطاليا" بقيمة 120،28 مليون دولار مقابل 149،681 مليون دولار بتراجع 20%، ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة 85،093 مليون دولار مقابل 66،045 مليون دولار بنمو 29%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 44،287 مليون دولار مقابل 27،329 مليون دولار بنمو 62%.



وأشار إلى ارتفاع صادرات الحديد المصري إلى "كندا" بنسبة 196% لتبلغ 40،832 مليون دولار مقابل 13،778 مليون دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 67% لتبلغ 12،896 مليون دولار مقابل 7،724 مليون دولار، وإلى "هولندا" بنسبة 53% لتسجل 15،676 مليون دولار مقابل 10،226 مليون دولار.



وكشفت مجلة "ستيل أوريس" أن أسعار الخردة التي تستخدم في تصنيع خام البيلت حققت أدنى مستوياتها في منتصف يونيو الماضي وتعاود الآن الصعود من جديد بزيادات تدريجية سجلت حتى الآن زيادة قدرها 80 دولارًا للطن.

وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت بداية شهر يوليو الجاري عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري مصحوبةً بانخفاض قيمته 500 جنيه في المتوسط للطن الواحد مقارنةً بأسعار شهر يونيو، وذلك مدفوعًا حسب المنتجين إلى الهبوط المتتالي بأسعار خام البيلت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، علمًا بأن أسعار الحديد سجلت في شهر يونيو المنتهي انخفاضًا تجاوز 1100 جنيهًا للطن مقابل أسعار شهر مايو الماضي.

ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري بنسبة 12% خلال ال 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية اليوم أن "إسبانيا" تأتي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 142.138 مليون دولار مقابل 150،874 مليون دولار بتراجع 6%، تليها "إيطاليا" بقيمة 120.28 مليون دولار مقابل 149.681 مليون دولار بتراجع 20%، ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة 85.093 مليون دولار مقابل 66.045 مليون دولار بنمو 29%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 44.287 مليون دولار مقابل 27.329 مليون دولار بنمو 62%.

وأشار إلى ارتفاع صادرات الحديد المصري إلى "كندا" بنسبة 196% لتبلغ 40.832 مليون دولار مقابل 13.778 مليون دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 67% لتبلغ 12.896 مليون دولار مقابل 7.724 مليون دولار، وإلى "هولندا" بنسبة 53% لتسجل 15.676 مليون دولار مقابل 10.226 مليون دولار.

ونوه بارتفاع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى "سلوفينيا" بنسبة 1841% بقيمة 19.441 مليون دولار، مقابل 104 آلاف دولار، وإلى "رومانيا" لتبلغ 27.051 مليون دولار خلال الفترة من "يناير - مايو 2022"، مقابل 9.574 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 183%، بينما انخفضت إلى "البرتغال" لتبلغ 28.546 مليون دولار مقابل 32.114 مليون دولار بتراجع 11%.