طقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة تصل لـ41

يقدم موقع الفجر الإلكتروني لمتابعيه تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة اليوم، وبعض النصائح للمواطنين في السطور التالية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن حالة طقس اليوم الجمعة، ستشهد استمرار ارتفاع في درجة الحرارة؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب علي القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد،رطب حار علي السواحل الشمالية.

طقس اليوم الجمعة على القاهرة والصعيد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة طقس اليوم الجمعة، شديدة الحرارة وأن القاهرة سوف تسجل العظمي 36 درجة وتكون المحسوسة 38 درجة، كما أن درجة الحرارة في الصعيد سوف تتجاوز 41 درجة مئوية وتكون المحسوسة 42 درجة مئوية.

نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح علي بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وعلى سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تصل إلى 2.5 متر.



نسبة الرطوبة على القاهرة والصعيد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 82% خلال ساعات الليل و40% نهارا.

وتسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلا 60% نهارا

وتسجل الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد 30% ليلا و15% نهارا.

وتسجل الرطوبة علي محافظات شمال الصعيد 50%ليلا و25% نهارا.



الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.



نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

تهيب هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وهي التالي

1–عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة

2–ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

3–ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة

4–شرب المياه والمشروبات الباردة

5–تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية 6–متابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للسائقين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، لتكون الشبورة المائية صباحا حرصا على سلامة المارة والركاب.

درجات الحرارة

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية علي راحه متابعيها فسوف نعرض لكم بيان بدرجات الحرارة، اليوم الجمعة علي بعض أنحاء الجمهورية وهي كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 29درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.