أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 22-7-2022

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، حيث سجل أسمنت المسلح، 1395 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1400 جنيه للطن، والعسكري سجل 1275 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1415 جنيهًا.



وسجل أسمنت السويدي 1400 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1370 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1390 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 990 إلى 1060 جنيها، بينما الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

سجل أسمنت المسلح، 1370 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1350 جنيهًا للطن، والعسكري سجل 1275 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1415 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 1400 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1360 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1355 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1390 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 990 إلى 1060 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

أسعار الأسمنت:

أسمنت العربية المسلح 1178 جنيها للطن

أسمنت النصر 1200 جنيه للطن

أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن

أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1200 جنيه للطن

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن

أسمنت السويس 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1205 جنيهات للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن



ويصنع الأسمنت المخلوط عن طريق خلط الأسمنت مع مواد أخرى مثل (الرماد المتطاير أو غبار السليكا أو خبث الفرن)، والذي يعطيه جودة إضافية، مثل القدرة على إنتاج الخرسانة الأقل مسامية، وهو أكثر متانة وأقل توليد للحرارة وأقوى أثناء التبريد، ويستخدم في التشطيب والبناء وصناعة البلاط وتشكيل الأرضيات.

أما الأسمنت المقاوم هو الذي يستخدم أعمال الخرسانة المسلحة، لبناء منشآت كبيرة وخزانات المياه وجميع أنواع الخوازيق، وتصنيع الأنابيب الخرسانية وصب الكباري والجسور، ويتميز الأسمنت المقاوم بمحتوى منخفض من ألومينيوم ثلاثي الكالسيوم ويتم وضعه في مستودع بقاعدة خشبية لمنع الرطوبة من الوصول له.

ويتكون الأسمنت الأبيض من (الحجر الجيري، والرمل الأبيض الكوارتز والكاولين، الصلصال الصيني، والجص) ويحتوي على القليل من أكسيد الحديد وأكسيد المنجنيز، وهو أكثر صلابة من البورتلاندي العادي، ويستخدم في ترميم الشقوق، وتزيين الجدران والأسقف وترميم الآثار والمنحوتات وتصنيع البلاط، كما يدخل في أعمال الخرسانة البيضاء.

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع قيمة صادرات الأسمنت بنسبة 94% لتبلغ 272 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2022 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم /الثلاثاء/ إلى أن "غانا" تأتي على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 60.137 مليون دولار مقابل 5.757 مليون دولار بنمو 283%، تليها "الكاميرون" بقيمة 32.212 مليون دولار مقابل 15.705 مليون دولار بنمو 460%.

ولفت إلى ارتفاع صادرات الأسمنت إلى "ساحل العاج" لنحو 24.928 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2022، مقابل 13.323 مليون دولار، وإلى "السودان" لنحو 21.467 مليون دولار مقابل 15.03 مليون دولار بنمو 43%.

وكشف زيادة صادرات الأسمنت إلى "السنغال" بنسبة 268% لتسجل 9.276 مليون دولار مقابل 2.323 مليون دولار، وإلى "توجو" بنسبة 26798% لتبلغ 10.777 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار.

ونوه بارتفاع صادرات الأسمنت إلى "أوغندا" لنحو 14،609 مليون دولار مقابل 12.217 مليون دولار بنمو 20%، بينما انخفضت "لليبيا" لنحو 19.457 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بانخفاض 29%، وبلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى "غينيا" نحو 10.868 مليون دولار، وللجابون نحو 9.382 مليون دولار.



