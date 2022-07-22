تفاصيل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية.. خطوات وشروط التقديم

تزامنا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، فإن بعض الطلاب يبحثون عن اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية، ضمن بعض الكليات التي يجري البحث عنها للالتحاق بها.

وحرصا من موقع الفجر الإلكتروني على مساعدة متابعيه من طلاب الثانوية العامة، ننشر لكم طريقة التقديم في اختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية 2022-2023 في (جامعة حلوان – دمياط – بنها – بنى سويف)، وشروط التقديم، والأدوات المطلوبة، وأقسام الكلية؛ حيث تبدأ الاختبارات بداية من شهر أغسطس.

شروط التقديم لاختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية

- يقتصر القبول بعد اجتياز اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية، على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية «كيمياء – فيزياء – أحياء»، حديث والشعبة الهندسية «كيمياء – فيزياء – رياضة بحتية – رياضة تطبيقية»، والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» من القسم العلمي.

كيفية التقديم لاختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية

كيفية التقديم لاختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية جامعة (حلوان - بنها. - دمياط - بني سويف).

سوف يتم التقديم عن طريق التسجيل علي موقع التنسيق الإلكتروني 2022 على شبكة الإنترنت وذلك خلال شهر يوليو وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد ميعاد الاختبار ومكان اللجنة لكل طالب بعد التقديم.

ويمكنكم التعرف من خلال الموقع التالي هنــــا على خطوات التقديم والبيانات المطلوبة بالتفصيل.



الأوراق المطلوبة

ويتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبار وهي:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه.

2- عدد 2 صورة شخصية.



ويشتمل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية علي اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف



الأدوات المطلوب إحضارها في اختيار القدرات في كلية الفنون التطبيقية والألوان

– قلم رصاص

– مسطرة 50 سم

– ألوان جواش أو مياه أو أقلام أو خشبية أو فلوماستر أو أي نوع ألوان تجيد استخدامه.

– مثلث أرسطو (يمكن استخدام مسطرة خطوط طولية ورأسية كبديل).

– يفضل أن يكون قلم رصاص نصف ملي من نوع B أو 2B خاصة في سؤال المنظور الحر والتظليل.

– استيكه مناسبة للرسم الهندسي.



أقسام كلية الفنون التطبيقية

1- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون.

2- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

3- قسم الإعلان.

4- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

5- قسم التصميم الصناعي.

6- قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية.

7- قسم المنتجات المعدنية والحلية.

8- قسم الخزف.

9- قسم الزجاج.

10- قسم الزخرفة.

11- قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

12- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

13- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

14- قسم الملابس الجاهزة.