أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 22-7-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض ليتراوح سعر كيلو الفراخ 32-33 جنيهًا تسليم أرض المزرعة ليصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى، مع وجود توقعات بتراجع أسعار البيض خلال الأسبوع الجاري.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزرات الأخرى ستطرح وزارة الزراعة كميات كثيرة وإضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا أن مصر حاليًا تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

أسعار الدواجن



تراوح سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

و بلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

تراوح سعر الأجنحة ما بين 28 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كيلو الأبيض 33 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 28 جنيها.



أسعار البيض



سجل سعر طبق البيض الأحمر 67 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 70 جنيهًا حسب المنطقة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة نحو 64 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 68 جنيهًا.



أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 70 جنيهًا ويباع بسعر 75 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.

تم التوافق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد منتجي الدواجن، على شراء بيض المائدة بسعر 62 جنيهًا للطبق، على أن يتم البيع للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.



وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بأسعار مناسبة



وأعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح الوزارة كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، فى منافذها الثابتة والمتحركة، لتحقيق التوازن فى الأسعار والحد من ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

طرح البيض بمنافذ شركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية



كشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن الاتفاق بين الاتحاد ووزارتى الزراعة والتموين، على توريد احتياجات منافذ شركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية من بيض المائدة بسعر 62 جنيهًا للطبق، على أن يتم البيع للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.

وأضاف العنانى إنه سيتم طرح الكميات الموردة لصالح وزارتى التموين والزراعة فى المنافذ التابعة لهما فى مختلف المحافظات فورًا، كما يجرى حاليًا بحث ترتيب توريد الدجاج المجمد بسعر التكلفة لصالح هذه المنافذ أيضًا، بما يمكن الدولة من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المستهلك، دعمًا لخطتها فى توفير بروتين رخيص للمواطن».

وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى أن هذا الاتفاق يأتى رغم ما تشهده الأسواق من ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف بنسبة تصل إلى 130 %، ما أدى إلى زيادة فى سعر البيع للمستهلكين خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن منتجى الدواجن يعملون على خدمة المستهلك والدولة، فى إطار مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى السوق الدولية.

وقال إن مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عقد اجتماع أمس لاستعراض أهمية إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع أنشطة صناعة الدواجن بدءا من جدود وأمهات الدواجن، سواء للتسمين أو للبيض وكذلك مصانع الأعلاف وكذلك المجازر وكل ما تقوم لخدمة هذه الصناعة.

وأكد الحاضرون على ضرورة التنسيق مع قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع الجهات الحكومية والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه الصناعة الحيوية والتي تشتمل على استثمارات كبيرة وضخمة وأهم هذه الجهات هي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المجلس استعرض التوصيات الخاصة باجتماعات الشعب المتخصصة ومنها شعبة إنتاج بيض المائدة وشعبة الأعلاف وشعبة دواجن اللحم وشعبة جدود الدواجن ثم شعبة أمهات التسمين مؤكدا ضرورة عمل برامج توعوية ودورات تدريبية لصغار المربين لتطوير أدائهم حتى يتحقق لهم أرباح مناسبة تمكنهم من الاستمرار في العملية الإنتاجية.

وأوضح أن المجلس أقر ما توصلت إليه مجموعة إنتاج بيض المائدة وذلك باتفاقها مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بتوعية المواطنين بأهمية الاستهلاك والتغذية على البيض، باعتباره قيمة غذائية هامة للمواطنين وفي حياتهم اليومية.