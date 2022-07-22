الضرائب تفتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع "POS" واعتماد المورديين

أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS لمنظومة الايصال الالكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهــــــذه الأجهزة وذلك اعتبارًا من ١ /٧ / ٢٠٢٢، مشيرًا أنه على الشركات الراغبة فى اعتمادها كمورد لأجهزة POS تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب المصرية الكائن فى طريق الاوتوستراد – صقر قريش – مدخل المعادى .

وأضاف " عبد القادر " أنه يتم تقديم الطلب باسم رئيس مصلحه الضرائب المصرية لاعتماد الشركة وأجهزة نقاط البيع POS موقعًا من ممثلها القانوني ، ويرفق بالطلب مستندات خاصة بالشركة وهى ( سجل تجارى حديث بالشركة وصورة من صحيفة الشركات ـ صورة البطاقة الضريبية السارية ـ صوره شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة ـ تقرير بالمركز المالى للشركة المتقدمة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الاعتماد ـ توكيل من الشركة لممثلها القانوني الذي يحق له التعامل مع المصلحة مع بيان البريد الالكتروني ورقم الهاتف الخاص به ـ عرضًا فنيًا مستوفيًا لشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة ومتضمنا اتفاقية مستوى الخدمه (ٍSLA) ـ شهادات الجوده التي حصلت عليها الشركة (إن وجدت) ـ أهم اعمال الشركة خلال السنوات الثلاث السابقه على تاريخ تقديم طلب الاعتماد ـ بيانات مسئول التواصل بالشركة ووسائل التواصل المتاحة).

وكذلك يُرفق مع الطلب مستندات وبيانات خاصة بالأجهزة وهى ( اسم الجهاز أو التطبيق وتاريخ اصداره ـ دليل للمواصفات الفنية الأساسية للجهاز والمميزات الاضافية (إن وجدت) ـ شهادة اعتماد الشركة كوكيل عن منتج الجهاز أو عن مالك الحق في الاستخدام ومستوى الدعم المقدم منه ـ مدة الضمان ومتوسط مدة إصلاح الأعطال (داخل وخارج محافظات القاهره الكبرى) ومدى إمكانية توفير جهاز بديل خلال فترة الإصلاح ـ صور التعاقد مع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع (إن وجدت) ـ مدة تسليم الأجهزة من وقت طلبها داخل وخارج القاهرة الكبرى ـ عدد الاجهزة التي يمكن توفيرها خلال شهر وعدد الاجهزة التي قامت الشركة بتوريدها في خلال العام السابق ـ طرازات ومتوسط أسعار الأجهزة ـ مستويات الدعم الفني (ميداني عن بعد )

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن ملف طلب الاعتماد يقدم نسخة ورقية أصل وصورتين بالإضافة إلى نسخة إلكترونية، قائلا إنه يمكن الاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة نقاط البيع POSعلى الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وكذلك يُمكن الاطلاع على كافة المستندات المطلوبة من خلال زيارة موقع المصلحة WWW.eta.gov.eg.

أومن خلال الدخول على المركز الإعلامي بالموقع الإلكتروني للمصلحة، ومنه على دليل موردي أجهزة pos لتقديم طلبات الاعتماد.

تحذير هام من الضرائب

طالب " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أصحاب الوحدات والشاليهات عند القيام بتأجيرها ضرورة إخطار المأمورية المختصة بهذا التأجير، بإعتبار أن هذه الايرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل إيرادات الثروة العقارية التى تخضع لضريبة الدخل.

وأضاف أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير،موضحا أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.

وأوضح " عبد القادر " أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

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