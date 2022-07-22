جدول مباريات اليوم الجمعة 22-7-2022.. استئناف الدوري المصري وكأس العرب

جدول مباريات اليوم الجمعة 22-7-2022 والذي يشهد العديد من المباريات المهمة سواء على مستوى الكرة العربية أو العالمية أبرزها مواجهات الدوري المصري بالإضافة إلى مباريات كأس العرب تحت 20 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

تقام مساء اليوم مباراتين في غاية الأهمية ببطولة الدوري المصري الممتاز مع دخولنا في الأسابيع الأخيرة على نهاية المسابقة في ظل الصراع المشتعل على الصدارة ومراكز الهبوط.

يواجه اليوم فريق المقاولون العرب نظيره غزل المحلة في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما المباراة الثانية يواجه فيها فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أمام المباراة الثالثة ستجمع بين إنبي وفاركو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

سيتم نقل مباراة المقاولون العرب ضد غزل المحلة على قناة ON Time Sports 2، فيما سيتم نقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي على قناة ON Time Sports 1 وهي نفس القناة التي ستقوم بنقل مباراة إنبي ضد فاركو.

تردد قنوات ON TIME SPORTS النقالة لمباريات الدوري المصري وكأس مصر على النايل سات:





القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

تردد قناه أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12303

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: أفقي

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.



- جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

1- الزمالك، 57 نقطة.

2- بيراميدز، 53 نقطة.

3- الأهلي، 48 نقطة.

4- فيوتشر، 39 نقطة.

5- سموحة، 39 نقطة.

6- طلائع الجيش، 37 نقطة.

7- البنك الأهلي، 34 نقطة.

8- فاركو، 31 نقطة.

9- سيراميكا كيلوباترا، 29 نقطة.

10- الاتحاد السكندري، 28 نقطة.

11- إنبي، 27 نقطة.

12- المصري، 27 نقطة.

13- الإسماعيلي، 26 نقطة.

14- غزل المحلة، 26 نقطة.

15- الجونة، 23 نقطة.

16- المقاولون العرب، 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني، 19 نقطة.

18- مصر المقاصة، 14 نقطة.



مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 سنة

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب البحرين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما سيواجه منتخب المغرب نظيره منتخب السودان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة

يتم نقل بطولة كأس العرب تحت 20 عاماص على قناتي "أون تايم سبورتس" و"نايل سبورت" داخل مصر، كما يتم نقل مباريات البطولة داخل السعودية عبر قناتي "الرياضية السعودية" وقناة "SSC".

أما في الإمارات، فالبطولة منقولها عبر قنوات "الشارقة الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية".

مواعيد المباريات الودية اليوم

يواجه فريق كريستال بالاس الإنجليزي نظيره ليدز يونايتد الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه فيونتينا الإيطالي فريق ترينتو الساعة الخامسة مساءً، كما يقام في نفس الموعد لقاء بين ريال مايوركا وجنوي.

أما في تمام السابعة مساءً سيواجه بوروسيا دورتموند نظيره فياريال الإسباني، وفي نفس التوقيت يواجه فريق بلد الوليد الإسباني نظيره اونيونيستا سالامنكا.