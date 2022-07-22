عاجل.. تراجع مرتقب في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-7-2022

تراجع مرتقب في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك مع تراجع سعر الذهب في البورصة الدولية ليستكمل المعدن الأصفر حالة التذبذب التي بدأت أمس بعد أن أصيبت أسعار الذهب بسلسلة من الخسائر خلال تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:



سعر الذهب عيار ٢١: 985 جنيها

سعر الذهب عيار ٢٤: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار ١٨: 844 جنيها

سعر الذهب عيار ١٤: 658.5 جنيها

سعر جنيه ذهب 7880 جنيها



أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث أدى الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي والمخاوف من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لترويض التضخم إلى إضعاف جاذبية السبائك.

ترفع أسعار الفائدة المرتفعة عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.19% إلى 1715.72 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت القاهرة بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد انخفضت أمس إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولارًا قبل أن تغلق على ارتفاع 1.3%.

استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1713.40 دولار للأوقية. فيما لا يزال الذهب في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في ستة، مرتفعًا بنسبة 0.5% حتى الآن.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

قال إدوارد مائير، المحلل في ED&F Man Capital Markets: «الذهب في اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حقيقة أن التوقعات التضخمية تنخفض».

انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المرتفع حيث رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع أمس الخميس، على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المقرر عقد اجتماع السياسة الفيدرالية الأمريكية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف مئير: «نحن ننتظر أن نسمع إلى أي مدى ستكون توجيهاتهم (الاحتياطي الفيدرالي) متشددة بشأن أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة، فسيظلون يواجهون المزيد من زيادات أسعار الفائدة، فسيكون ذلك هبوطيًا للغاية بالنسبة للذهب».

أظهرت بيانات ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وتراجع نشاط المصانع لشهر يوليو، في أحدث مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

وعلي صعيد المعادن الأخري، تراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.4% إلى 18.76 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 875.50 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1892.80 دولارًا.

أسعار مصنعية الذهب



أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.

وبحسب كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، لتحصل الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:



أولا الذهب:

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:

جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48