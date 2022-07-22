أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-7-2022

الاقتصاد
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم 22 يوليو 2022، في أسواق الجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

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أسعار الخضراوات اليوم:

سعر الطماطم ما بين 1.25 إلى 2 جنيهات للكيلو
- البطاطس ما بين 2.25 إلى 4.25 جنيهات.
-البصل ما بين 1 إلى 2 جنيهات.
- الكوسة ما بين 4 إلى 7 جنيهات.
-تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 4 للكيلو. 
-الفاصوليا ما بين 5 إلى 8 جنيهات.
-الباذنجان الرومي ما بين 1.75 إلى 3.75 جنيهات.
-الباذنجان البلدي ما بين 1.75 إلى 3.75 جنيهات.
-الباذنجان الابيض من 1.75 إلى 3.75 جنيها
-الفلفل الرومي البلدي ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
-الفلفل الحامي البلدي ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهات.
- البامية 12 إلى 20 جنيها للكيلو.
-الملوخية ما بين 3 إلى 4 جنيهات.
-الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات.
- خيار الصوب ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيهات
-الليمون البلدي ما بين 8 إلى 18 جنيهات.
-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم:

- البرتقال البلدى الصيفى من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.
- الجريب فروت ما بين 10 إلى 15 جنيهات.
-التفاح المصري من 4 إلى 10 جنيهات.
-عنب البناتى الأصفر 5 إلى 8 جنيه.
- العنب الاحمر 5 إلى 8 جنيهات.
-الكنتالوب 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
- المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 16 جنيهات 
-مانجو البلدية 7 إلى 11 جنيها 
- المانجو الهندي بين 16 إلى 20 جنيها
-المانجو جولك 15 إلى 18 جنيها 
المانجو تيمور 16 إلى 20 جنيها.
-بطيخ من (4: 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها
- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو 
- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهات للكيلو
-بلح شامية 8 إلى 18 جنيه للكيلو
-البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها 
-البرقوق هوليو 20 إلى 40 جنيها.


من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت نحو 5 مليون و640 الف و144 طن من المنتجات الزراعية لافتًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.


وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.


واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.


لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.

 

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