البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة

خفض البنك المركزي الروسي الجمعة 22 يوليو تموز سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس متخطيًا التوقعات، حيث تتعامل البلاد مع عملة قوية، مما أدى إلى تباطؤ التضخم والركود المحتمل.

وخُفض سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 8%، وكان محللون توقعوا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال البنك في بيان: "لا تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتستمر في تقييد النشاط الاقتصادي بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن التراجع في النشاط التجاري أبطأ مما كان متوقعًا في يونيو.

وهذا هو خامس خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي حتى الآن هذا العام بعد رفع طارئ من 9.5% إلى 20% في أواخر فبراير، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 15.9% في يونيو من 17.1% في مايو، وقُدر آخر مرة عند 15.5% اعتبارًا من 15 يوليو.

الروبل ينخفض أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي متجاوزًا 58 مقابل الدولار الجمعة 22 يوليو تموز، لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى 8% مما فاق التوقعات.

وتراجع الروبل 1.9% إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي، كما تراجع 1% إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، مدعومًا بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.

وقبل 24 فبراير شباط، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.

ارتفع الدولار بقوة الجمعة 22 يوليو تموز، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الخميس 21 يوليو تموز عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36% الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضًا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وتراجع اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار متراجعًا أكثر عن المستوى المسجل الخميس 21 يوليو تموز عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وارتفع الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67%مساء مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عامًا عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار وارتفع على مستوى أسبوعي 1.63%، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو أيار.