أسعار النفط تعاود التراجع مع استئناف الإنتاج في ليبيا

انخفضت أسعار النفط الجمعة 22 يوليو تموز، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلًا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلى 95.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأميركي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3%في الجلسة السابقة،استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلًا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.

أسعار النفط في التعاملات المبكرة

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الجمعة 22 يوليو تموز، لتتعافى من انخفاضات سابقة وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن ضعف الطلب في الولايات المتحدة ألقى بظلاله على السوق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، أي 1.6%، إلى 105.47 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار، أي 1.5%، إلى 97.78 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يترقبون قرار الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة.

وأشار مسؤولو الفدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأميركي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3% في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8% تقريبًا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرًا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع.

و12:01 21-07-2022

النفط يواصل خسائره وتأثير مخاوف الطلب يفوق قلة الإمدادات

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تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي الخميس 21 يوليو تموز، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.3% إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا أو 0.5% إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9% أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد حرب موسكو في أوكرانيا، فضلًا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.