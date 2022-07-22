ارتفاع اسعار النفط وسط تقلبات حادة في الاسعار

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط تعاملات متقلبة بعد أن قالت روسيا إنها لن تورد الخام للدول التي ستقرر فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 104.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 97.03 دولار للبرميل.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إن روسيا ستعيد توجيه شحناتها من الخام والمنتجات النفطية إلى البلدان المستعدة "للتعاون" مع موسكو، مضيفة أن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وكان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للإغلاق منخفضا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن هبط خلال الجلستين الماضيتين في أعقاب بيانات أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.

سقف محدد للاسعار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وتحث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل هجومها على أوكرانيا.

ونقلت "إنترفاكس" عن نوفاك قوله: "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصحفيين في وقت سابق من الأربعاء، إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا، التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.